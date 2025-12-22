Ultime news

1 minuto di lettura
Servizio idrico

Siracusa, Siam: uffici chiusi per le feste natalizie

Si avvisa inoltre che, nel pomeriggio di domani 23 dicembre, lo sportello sarà aperto dalle 15.30 alle 16.30

Gli uffici della Siam

Si avvisa inoltre che, nel pomeriggio di domani 23 dicembre, lo sportello sarà aperto dalle 15.30 alle 16.30

1 minuto di lettura

Siam informa che, in occasione delle festività natalizie, i nostri uffici, oltre che nelle giornate festive (25 e 26 dicembre e 1 e 6 gennaio), rimarranno chiusi anche nei giorni 24 e 31 dicembre.

Si avvisa inoltre che, nel pomeriggio di domani 23 dicembre, lo sportello sarà aperto dalle 15.30 alle 16.30.

In tutti gli altri giorni, esclusi ovviamente sabato e domenica, sarà in vigore l’orario consueto.

Ricordiamo sempre ai nostri utenti che per emergenze, segnalazioni di perdite di acqua, irregolarità o interruzione della fornitura è sempre attivo, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, il numero verde di emergenza 800.31.31.30.

Ricordiamo, inoltre, che è disponibile l’app My SIAM, che permette, direttamente dallo smartphone (Android e IOS), di controllare lo stato dei pagamenti e la scadenza delle fatture, scaricare le bollette, comunicare l’autolettura del contatore, verificare i propri consumi e pagare online le bollette.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi