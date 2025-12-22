Siracusa, Siam: uffici chiusi per le feste natalizie

Siam informa che, in occasione delle festività natalizie, i nostri uffici, oltre che nelle giornate festive (25 e 26 dicembre e 1 e 6 gennaio), rimarranno chiusi anche nei giorni 24 e 31 dicembre.

Si avvisa inoltre che, nel pomeriggio di domani 23 dicembre, lo sportello sarà aperto dalle 15.30 alle 16.30.

In tutti gli altri giorni, esclusi ovviamente sabato e domenica, sarà in vigore l’orario consueto.

Ricordiamo sempre ai nostri utenti che per emergenze, segnalazioni di perdite di acqua, irregolarità o interruzione della fornitura è sempre attivo, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, il numero verde di emergenza 800.31.31.30.

Ricordiamo, inoltre, che è disponibile l’app My SIAM, che permette, direttamente dallo smartphone (Android e IOS), di controllare lo stato dei pagamenti e la scadenza delle fatture, scaricare le bollette, comunicare l’autolettura del contatore, verificare i propri consumi e pagare online le bollette.