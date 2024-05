Siracusa, “Siccità e andamento climatico stanno stroncando la nostra agricoltura”. L’allarme di Edy Bandiera

“Ricevo, da più parti di Sicilia, il grido di allarme dei nostri agricoltori, cerealicoltori ed allevatori, sui drammatici effetti economici dovuti principalmente alla siccità, che ha colpito duramente quest’anno il nostro territorio.” A dirlo è Edy Bandiera, vice sindaco di Siracusa e candidato alle prossime elezioni Europee dell’8 e 9 giugno nella lista “Libertà” di Cateno De Luca.

Bandiera registra uno spaventoso calo di tutta la produzione agricola. “Drammatico – dice -, ad esempio, il caso del grano, con una produzione che ha subito un calo che ha raggiunto oltre l’80% e che, a fronte di una produzione media, che in annate ordinarie si attesta intorno ai 30-35 quintali ad ettaro, quest’anno, proprio per la siccità, è calata anche a soltanto 5-6 quintali, con un prezzo medio del grano intorno a 30 euro al quintale.”

Per il candidato alle prossime elezioni europee questi pochi ma chiari numeri, ai quali si aggiungono quelli inesorabili dell’aumento del costo dei fattori della produzione, di questi ultimi anni, quali carburanti, concimi e sementi, solo per citare qualche esempio, “evidenziano, immediatamente, la portata del dramma e il rischio, che è certezza, che il sistema agricolo siciliano imploda, dinnanzi alla inclemenza del clima e alla inerzia di chi oggi ha ruoli di governo, a tutti i livelli”.

Per questo motivo a detta di Bandiera “occorre sostenere immediatamente il settore e, con urgenza, attivare misure per attuare da subito una moratoria sui debiti, prestiti, anticipazioni e cambiali agrarie. Gli agricoltori, a causa di quanto sopra, sono nella impossibilità materiale di fare fronte alle anticipazioni ricevute. Se non si interviene subito, salta il sistema”.