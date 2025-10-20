Siracusa, “Sicilia Turismo per tutti” riceve il premio nazionale Turismi accessibili 2025

L’associazione “Sicilia Turismo per tutti” è stata annunciata tra i vincitori dell’8ª edizione del prestigioso Premio Nazionale “Turismi Accessibili”, il più autorevole riconoscimento italiano nel campo del turismo inclusivo, promosso dall’associazione Diritti Diretti.

La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 18 ottobre 2025, a Napoli.

“Sicilia Turismo per tutti” è stata premiata nella categoria “Premio degli Esperti – Giornalismo e Comunicazione” per il suo decennale impegno (dal 2011) nella promozione e nello sviluppo di progetti concreti di accessibilità culturale e turistica in Sicilia, affiancati da una costante e capillare attività di sensibilizzazione e informazione.

“Siamo profondamente onorati di ricevere questo premio, che valorizza non solo il nostro lavoro di comunicazione, ma anche gli sforzi concreti che da anni dedichiamo a rendere la Sicilia un modello di destinazione accessibile,” dichiara Bernadette Lo Bianco, Presidente e fondatrice dell’Associazione “Sicilia Turismo per tutti”. “Questo riconoscimento ci spinge a continuare con ancora più determinazione nella nostra missione di abbattere le barriere e promuovere un turismo che sia realmente inclusivo per tutti, valorizzando l’attrattività e l’innovazione della nostra terra.”

Il Premio Nazionale “Turismi Accessibili”, nato da un’idea dell’indimenticata giornalista teatina Simona Petaccia , pres .Associazione Diritti Diretti , prematuramente morta nel 2019 , e’ rivolto a Imprenditori, Enti, Associazioni, Giornalisti, Comunicatori e Influencer e a chi ha superato gli ostacoli architettonici, sensoriali, ambientali e culturali per una fruizione agevole e sicura di mezzi di trasporto, strutture turistico-ricettive o di luoghi d’interesse artistico, storico e culturale.

Dal 2024 l’associazione Diritti Diretti e’ presieduta dalla nota blogger e Cavaliere della Repubblica Marta Russo ed è diventata punto di riferimento nazionale nel campo dell’accessibilità turistica.

Nelle sue edizioni passate, la manifestazione ha ottenuto prestigiosi patrocini istituzionali, tra cui quelli del Parlamento Europeo, la Commissione Europea, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Cultura, il Ministero per le Disabilità, il Ministero del Turismo e ENIT.

Quest’anno, il premio ha introdotto tre categorie distinte per i riconoscimenti degli esperti: Accoglienza e Servizi Turistico Ricettivi, Accoglienza e Fruizione nei Luoghi della Cultura e infine Giornalismo e Comunicazione. Nell’ambito di quest’ultima categoria, l’associazione “Sicilia Turismo per tutti “si è resa meritevole del premio assegnato in conseguenza della propria attività dedicata anche alla creazione di opportunità per la fruizione di tutte le tipologie di turismo – culturale, balneare, ecc.

Un impegno costante al fine di produrre sviluppo socio-economico che unisca attrattività, innovazione e sostenibilità alla cultura dell’accessibilità.

Questo premio rappresenta per l’associazione “Sicilia Turismo per Tutti “, unica compagine premiata in rappresentanza del sud Italia, un’importante conferma della validità del percorso intrapreso e un incentivo a proseguire con rinnovato impegno.