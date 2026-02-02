Siracusa, sicurezza delle scuole. Interrogazione di Leandro Marino: “solo il 25% ha l’agibilità”

Le condizioni di sicurezza degli edifici scolastici degli istituti comprensivi al centro del dibattito politico in Consiglio comunale, dove il capogruppo di Forza Italia Leandro Marino ha presentato un’interrogazione chiedendo chiarimenti puntuali su agibilità, sicurezza strutturale, impiantistica e prevenzione incendi nelle scuole cittadine.

Alla richiesta ha risposto il dirigente del settore Edilizia scolastica Giancarlo Sole Greco con una nota nella quale si chiarisce innanzitutto che l’ufficio non è riuscito a fornire un quadro completamente esaustivo su circa 40 istituti scolastici ma dai dati parziali forniti emerge che solo 9 scuole, pari a circa il 25% del totale, risultano dotate di certificazione di agibilità. Il dirigente precisa che l’assenza del certificato non equivale automaticamente a mancanza di sicurezza, spiegando che le cause possono essere diverse, tra cui modifiche organizzative avvenute negli anni (come l’aumento delle aule durante il periodo Covid). L’ufficio ha comunque avviato una ricognizione complessiva sullo stato degli edifici e sulle certificazioni, anche con il possibile supporto di professionisti esterni.

Sul piano strutturale, viene evidenziato che quasi tutti i plessi sono stati sottoposti a verifiche sismiche negli ultimi cinque anni e che, anche dopo recenti eventi tellurici, non sono state rilevate criticità. Per quanto riguarda l’impiantistica, la maggior parte delle scuole dispone delle dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici; sono inoltre attivi i servizi di manutenzione degli impianti di riscaldamento e i controlli semestrali sugli impianti antincendio. Sul fronte della prevenzione incendi, 13 istituti risultano esenti dall’obbligo di CPI o SCIA per il numero ridotto di presenze, mentre per altri sono in corso le procedure di rinnovo o rilascio. Non risultano prescrizioni pendenti da parte dei Vigili del Fuoco.

Una risposta che però non ha convinto il consigliere Marino. “Ho fatto domande chiare e nette – commenta – e mi viene scritto nero su bianco che solo il 25% delle scuole ha il certificato di agibilità. È un dato che mette in allarme, perché parliamo dei luoghi dove ogni giorno i genitori lasciano i propri figli confidando in un ambiente sicuro”.

Secondo il capogruppo di Forza Italia, dalla relazione emergerebbero anche criticità diffuse che meritano un approfondimento politico immediato. “Il dirigente mi ha chiesto di temporeggiare qualche settimana – aggiunge – e per senso di responsabilità l’ho fatto. Ma ho già presentato un ordine del giorno: tra qualche settimana il Consiglio dovrà discutere apertamente di scuole, impiantistica e sicurezza”.