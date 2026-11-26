Attualità · sabato

La sicurezza stradale deve tornare a essere una priorità per Siracusa. Secondo Alternativa Libera non bastano interventi occasionali, nuovi attraversamenti rialzati o provvedimenti isolati: serve una strategia complessiva fondata su manutenzione delle strade, controllo del territorio e rispetto delle regole.

È il tema dell’incontro “Sicurezza stradale – Una città più sicura per tutti”, promosso da Alternativa Libera Siracusa con il Comitato Attivisti Siracusani (Cas), l’associazione Tappami e l’associazione Ruote Libere. L’appuntamento è per sabato 28 novembre alle 17 al Cerchio, in via dell’Arsenale 40/A.

L’incontro sarà coordinato da Salvatore Russo, presidente di Alternativa Libera Siracusa, e vedrà la partecipazione di associazioni, esperti e cittadini. Per la Questura interverrà la dottoressa Sulfaro, delegata dal questore Aldo Fusco. In collegamento da remoto ci saranno Severino Magni dell’associazione Ruote Libere, esperto di segnaletica stradale, e Cristiano Davoli, presidente dell’associazione Tappami.

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Buche, marciapiedi e segnaletica

Si parlerà delle principali criticità della viabilità cittadina: buche e dissesti, marciapiedi danneggiati o impraticabili, segnaletica orizzontale poco visibile, segnaletica verticale inadeguata e attraversamenti pedonali. Sarà presentata anche una ricognizione degli affidamenti comunali per la manutenzione di strade, marciapiedi e segnaletica, per ricostruire quante risorse sono state spese e quali interventi sono stati fatti.

“Prima di continuare a spendere risorse in interventi isolati dobbiamo capire quanto spendiamo, quali lavori vengono affidati, cosa viene effettivamente realizzato e soprattutto quali risultati ottengono i cittadini”, spiega Russo. “La manutenzione ordinaria deve diventare una priorità permanente”.

Più controlli sulle strade

Altro punto centrale saranno i controlli. “La sicurezza non si ottiene soltanto installando attraversamenti rialzati”, aggiunge Russo. “Servono più controlli, più prevenzione e una presenza costante delle forze dell’ordine sulle strade. Bisogna contrastare concretamente comportamenti pericolosi come l’uso del cellulare alla guida, la circolazione di veicoli irregolari e tutte le violazioni che mettono a rischio la vita delle persone”. Gli organizzatori chiedono a Prefettura e forze dell’ordine di rafforzare il presidio del territorio.





Volontari per la cura della città

Tra le proposte c’è il coinvolgimento dei cittadini attraverso il volontariato civico, sul modello dell’associazione Tappami. L’idea è creare una rete di volontari formati, distribuiti in tutta la città, che segnalino le criticità e collaborino alla cura degli spazi pubblici, in progetti autorizzati e coordinati dall’amministrazione. Si parlerà anche di baratto amministrativo e di altre forme di collaborazione civica, da regolare con appositi regolamenti comunali.





Piste ciclabili

Sulle piste ciclabili Alternativa Libera chiede una revisione complessiva delle infrastrutture esistenti: una mobilità ciclabile davvero sicura, che non comprometta la circolazione e la sicurezza degli altri utenti della strada. Saranno discussi il caso di via Re Ierone I, la pista ciclabile Rossana Maiorca e il progetto della Grande pista ciclabile di padre Rosario Lo Bello, indicato come possibile riferimento per una rete ciclopedonale.

L’incontro sarà aperto agli interventi del pubblico per raccogliere esperienze, segnalazioni e proposte. “Non vogliamo limitarci a denunciare i problemi”, conclude Russo. “Vogliamo mettere sul tavolo proposte concrete e costruire un percorso che possa diventare un progetto amministrativo per Siracusa. La sicurezza stradale riguarda tutti: pedoni, automobilisti, motociclisti, ciclisti e persone con disabilità. Una città più sicura si costruisce insieme”.