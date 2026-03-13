Siracusa, Silp Cgil incontra il questore Pellicone: focus su carenza di personale e controllo del territorio

Una delegazione del Silp Cgil di Siracusa ha incontrato il questore Roberto Pellicone per discutere alcuni temi ritenuti centrali per il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro degli operatori della Polizia di Stato in provincia.

Nel corso dell’incontro è stato presentato il nuovo segretario di base del Silp al commissariato di Noto, l’ispettore Gaetano Salafia, che rappresenterà il sindacato in un territorio considerato particolarmente delicato e complesso sotto il profilo della sicurezza.

Tra gli argomenti principali affrontati durante il confronto, la persistente carenza di personale negli uffici di polizia della provincia. Una criticità che riguarda in modo particolare il commissariato di Noto, il territorio più esteso del Siracusano, caratterizzato dalla presenza di numerose località turistico-balneari e da un centro storico di grande richiamo culturale. Proprio per questo, soprattutto nei periodi di alta stagione, si registra un significativo aumento della popolazione con un conseguente incremento delle richieste di sicurezza e controllo.

Secondo il Silp Cgil, la mancanza di agenti comporta un inevitabile aggravio di lavoro per il personale in servizio e rischia di incidere negativamente sulla capacità di risposta alle emergenze e sul regolare svolgimento delle attività quotidiane.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il tema del controllo del territorio, considerato un elemento fondamentale per la sicurezza della città di Siracusa e dei comuni della provincia. Il sindacato ha ribadito la necessità di rafforzare le risorse destinate a questo ambito, sottolineando come una presenza capillare delle forze dell’ordine rappresenti uno strumento essenziale non solo per la prevenzione dei reati ma anche per consolidare il rapporto di fiducia tra polizia e cittadini.

Il confronto si è svolto in un clima di collaborazione e ha rappresentato un momento di dialogo utile per condividere le principali criticità e individuare possibili soluzioni. L’obiettivo comune resta quello di rafforzare il sistema sicurezza sul territorio e migliorare le condizioni di lavoro dei poliziotti impegnati quotidianamente nella tutela della comunità.