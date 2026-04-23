Siracusa, Sinistra Italiana-Avs in piazza per il 25 Aprile

Anche quest’anno Sinistra Italiana – Alleanza Verdi e Sinistra aderisce al corteo del 25 Aprile a Siracusa, organizzato dall’ANPI e dal Social Forum cittadino, per celebrare gli 80 anni dalla Liberazione.

La federazione provinciale sottolinea il valore della ricorrenza come momento di festa e memoria collettiva, in ricordo dei partigiani che contribuirono a liberare l’Italia dal nazifascismo. Un appuntamento che, evidenziano, continuerà a essere celebrato nelle piazze e nelle scuole, nel rispetto della storia e senza strumentalizzazioni.

L’invito è rivolto a cittadini, associazioni e forze sociali che si riconoscono nei valori antifascisti: appuntamento in piazza il 25 aprile per una giornata di partecipazione e memoria condivisa