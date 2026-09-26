Siracusa, Sinistra Italiana-Avs sul deposito cauzionale di Aretusacque: “preoccupante”

Politica · servizio idrico

“Allarma e preoccupa quanto dichiarato dal Forum provinciale per l’acqua pubblica e Federconsumatori rispetto alla decisione di Aretusacque- decisione che sarebbe maturata in queste ore- di chiedere con la prima fattura agli utenti di Siracusa anche il versamento del deposito cauzionale a tutela di eventuali morosità future“. A dirlo è Sebastiano Zappulla, segretario provinciale Sinistra Italiana-Avs. Secondo le prime stime del Forum Provinciale per l’Acqua Pubblica questa decisione comporterebbe una spesa aggiuntiva di circa 300 euro a famiglia.

“Un salasso ingiustificato per bilanci familiari già pesantemente condizionati dall’aumento del costo della vita – conclude -. E per un servizio, tra l’altro, spesso interrotto da continui disservizi e per una qualità dell’acqua sicuramente non ottimale. Rispetto a quanto annunciato ci appelliamo alla parte pubblica della società che gestisce il servizio idrico, in primis al sindaco Italia, per mettere in campo le iniziative contingenti e necessarie per annullare dalla bolletta il deposito della cauzione e difendere gli interesse dei cittadini. Se questo è il bigliettino da visita della nuova gestione del servizio idrico integrato il futuro che abbiamo davanti non è per nulla roseo”.