Siracusa, Sinistra Italiana e Sinistra Futura: “un tavolo per scegliere candidato sindaco”

Politica · amministrative

Le delegazioni cittadine di Sinistra Italiana-AVS e di Sinistra Futura si sono incontrate nella sede di Sinistra Italiana per fare insieme il punto sulla situazione della città e sulle prospettive del campo progressista.

I due partiti condividono un giudizio negativo sull’amministrazione della città, “guidata da una giunta dai contorni politicamente ambigui, prodotto e causa di trasformismi e trasversalismi.” Secondo Sinistra Italiana-AVS e Sinistra Futura, Siracusa è in condizioni preoccupanti. I problemi che elencano sono questi:

servizi essenziali come acqua e rifiuti precari e inefficienti;

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il degrado delle periferie;

i limiti delle politiche di inclusione per le persone fragili;

la mediocrità della politica culturale, di cui la gestione della crisi dell’INDA è un esempio;

le condizioni delle scuole, che spesso ostacolano il diritto all’istruzione;

le difficoltà economiche e occupazionali, che spingono tanti giovani a portare altrove capacità e aspirazioni.

Per i due partiti sono solo alcuni segni di una situazione che crea disagio, incertezza e sfiducia.





“A questo disagio e a questa sfiducia, sostengono, le forze progressiste devono saper rispondere con prospettive di speranza e di rilancio. – si legge in una nota a firma di Franzo Bruno, per la segreteria cittadina di Sinistra Italiana-AVS, e da Ninni Gibellino, coordinatore della segreteria cittadina di Sinistra Futura – Per questo Sinistra Italiana-AVS e Sinistra Futura chiedono di convocare subito un tavolo di confronto. Dovrebbe avviare una discussione serrata e concreta tra i partiti e i movimenti che si riconoscono in un’alternativa sia all’attuale maggioranza sia al centrodestra. La discussione dovrà definire le linee guida della proposta da presentare alla città, anche partendo dal lavoro programmatico sviluppato in Siracusa Next Gen. Ma dovrà affrontare in tempi rapidissimi anche la questione decisiva: chi rappresenterà la coalizione alle elezioni e in che modo sarà scelto.”

“Ulteriori ritardi nell’avvio di questo processo sarebbero dannosi, colpevoli e imperdonabili – avvertono i due partiti – Di fronte a essi, ogni forza politica sarà chiamata a prendersi le proprie responsabilità e potrà ritenersi libera di decidere in autonomia”