Siracusa, s’insedia il Comitato per la partecipazione della Casa della Comunità

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Si è insediato nei locali della Direzione generale dell’Asp di Siracusa il “Comitato per la partecipazione” della Casa della Comunità, un passaggio fondamentale per rendere la medicina di prossimità pienamente operativa su tutti i fronti e farla uscire dalla carta, secondo i dettami del Decreto Ministeriale 77/2022 e in attuazione della deliberazione n.183 del 19 maggio 2026.

L’incontro operativo, convocato dal commissario straordinario Gioacchino Iraci su proposta del direttore del dipartimento ADISS Anselmo Madeddu, ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali, sanitari e del mondo civico e dell’associazionismo. All’incontro erano presenti, oltre al commissario straordinario e al direttore ADISS, il direttore sanitario Salvatore Madonia, il sindaco del Comune di Siracusa Francesco Italia, il presidente del Comitato consultivo aziendale Salvo Sorbello, i presidenti e rappresentanti delle associazioni ed enti del terzo settore, insieme all’assessore alle Politiche sociali Giovanna Porto, al dirigente delle Politiche scolastiche Adriana Butera e a consiglieri comunali di Siracusa.

Il commissario straordinario Gioacchino Iraci ha rimarcato che l’obiettivo prioritario di questo primo tavolo operativo è creare un luogo stabile di integrazione e cooperazione, ponendo le basi per la costruzione di un sistema del tutto nuovo fondato sui principi inderogabili della massima chiarezza e trasparenza.

Per l’Asp e il territorio presenti per il Comitato, inoltre, il responsabile dell’Unità operativa ADI, il direttore f.f. del Semp, il direttore del Dipartimento Salute mentale, la responsabile dell’Unità operativa Educazione alla salute, la responsabile dell’Unità operativa Informazione e comunicazione/URP, la responsabile dell’Ufficio stampa, il responsabile della Centrale operativa territoriale di Siracusa.

Nel corso dei lavori è stato ampiamente discusso il regolamento di funzionamento del nuovo organismo e si è provveduto alla consegna per le osservazioni del Protocollo di intesa per la piena attuazione del Punto unico d’accesso, sportello preposto all’accoglienza di tutte le richieste di prestazioni sanitarie con particolare riferimento alle persone con disabilità, integrato tra l’Asp di Siracusa e i Comuni della provincia di Siracusa, fondamentale per sancire l’integrazione tra le Case della Comunità e i servizi sociali dell’Ambito territoriale sociale.