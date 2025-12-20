Siracusa sisma 1990, tavolo tecnico: i dati richiesti dagli enti intermedi

Si è svolto nella giornata di mercoledì 18 dicembre, in modalità videoconferenza, il secondo incontro del Tavolo tecnico “Sisma 1990”, istituito per dare attuazione alle recenti disposizioni normative in materia di rimborsi fiscali per i territori colpiti dal sisma del 1990.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, della Città Metropolitana di Catania, del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, con il coordinamento del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per il Libero Consorzio Comunale di Siracusa era presente il Presidente, Michelangelo Giansiracusa.

Nel corso della riunione, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato i dati richiesti dai rappresentanti degli enti intermedi nel primo incontro, relativi:

• allo stato delle istanze di rimborso presentate nei termini e già liquidate, sia integralmente che parzialmente;

• alle istanze presentate tardivamente e rigettate, con le criticità connesse alla qualità e attendibilità dei dati storici;

• alle difficoltà oggettive di ricostruzione delle ritenute da lavoro dipendente versate in eccesso e mai formalizzate in istanza, a causa della gestione cartacea dell’epoca e delle successive misure di condono.

“Questo secondo incontro rappresenta un passaggio importante – ha dichiarato Michelangelo Giansiracusa – perché consente di dare seguito alle richieste avanzate dagli enti intermedi e di avviare un confronto fondato su dati, pur nella consapevolezza delle complessità tecniche e storiche che caratterizzano la vicenda del sisma del 1990. L’obiettivo è fornire elementi chiari e verificabili alla parte politica nazionale, Governo e Parlamento, a partire dalla deputazione del territorio da sempre trasversalmente attiva sul tema, affinché possano valutare con piena cognizione di causa eventuali iniziative normative o correttive a tutela dei cittadini e dei territori interessati”

I rappresentanti degli enti intermedi hanno chiesto di poter esaminare nel dettaglio i dati illustrati, al fine di procedere a un confronto istituzionale con Governo e Parlamento sulle possibili azioni da intraprendere. L’Agenzia delle Entrate ha manifestato disponibilità a trasmettere le informazioni, previo nulla osta dei vertici competenti.

Il Tavolo tecnico ha infine concordato di aggiornarsi dopo la prima metà di gennaio 2026, per una nuova riunione che tenga conto dell’analisi dei dati e delle interlocuzioni avviate a livello nazionale. ￼