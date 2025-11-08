Siracusa, sit-in del Pd all’ingresso dell’Umberto I: “Che fine hanno fatto i deputati regionali di maggioranza della provincia?”

“Il sit-in di questa mattina fatto davanti all’ingresso dell’ospedale Umberto I ha l’obiettivo di rappresentare e dare voce alla profonda indignazione che le ultime vicende giudiziarie ha provocato tra i cittadini per bene della nostra regione”. Così in una nota il segretario provinciale del Pd Piergiorgio Gerratana al termine del sit-in di questa mattina a Siracusa.

“La magistratura ha scoperto il vaso di pandora, finalmente. La nostra sanità è malata, inefficiente, insufficiente perché chi la guida ha posto l’attenzione su altro. Quanto emerge dalle indagini ci da un quadro di patti corruttivi, clientelari, che determinano distrazioni delle risorse pubbliche aggravato dal fatto che il potere negli ultimi 30 anni è rimasto in mano sempre alle stesse persone. Abbiamo chiesto ufficialmente le dimissioni di Schifani il quale non puo esimersi da una pesante responsabilità politica. Lui e tutte le forze politiche che lo sostengono nessuna delle quali esente da indagini per reati contro la pubblica amministrazione. In tal senso, denunciamo la sparizione dei 3 deputati regionali di centro destra della nostra provincia che, dopo aver fatto a gara per accreditarsi presso gli indagati e aver fatto credere ai cittadini di determinare qualsiasi avvenimento in provincia, evidentemente stanno vivendo momenti di paura e di vergogna, atteggiamenti tipici della loro inadeguatezza e della loro accondiscendenza a determinati metodi”, ha aggiunto.

“Il PD insieme a tutte le forze del centrosinistra vuole rappresentare un’alternativa a questo degrado morale, politico e amministrativo. Per questo motivo nelle prossime settimane organizzeremo una grande iniziativa nazionale proprio a Siracusa dove passeremo dal momento della protesta a quello delle proposte per la sanità pubblica e per la pulizia morale dei rappresentanti politici e istituzionali”, conclude.