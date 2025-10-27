Siracusa, sit-in in via Franca Maria Gianni: La Vardera chiede chiarezza sull’affidamento dell’area comunale

Un sit-in all’insegna della trasparenza, della legalità e della questione morale si è tenuto oggi pomeriggio, alle 16.30, in via Franca Maria Gianni. L’iniziativa è stata promossa da Civico4, ControCorrente, PCI e Comitato Siracusa Rialzati, e ha visto la partecipazione di cittadini, attivisti e rappresentanti politici.

All’appuntamento era presente ed è intervenuto anche l’onorevole Ismaele La Vardera, parlamentare regionale di ControCorrente, da pochi giorni sotto scorta per le sue denunce sulle infiltrazioni mafiose nella gestione della spiaggia di Mondello.

La Vardera ha posto l’accento sulla vicenda dell’affidamento del terreno comunale di via Franca Maria Gianni, aggiudicato alla Rari Nantes a seguito di una manifestazione d’interesse.

Secondo il deputato regionale, vista la “vicinanza” tra la società e la famiglia Di Mauro si pone un tema di opportunità politica. “C’è una questione morale che non può passare in secondo piano”, ha dichiarato La Vardera -. Faccio un appello al sindaco: chiarisca se era a conoscenza che questo campo sportivo, dato in concessione a 300 euro al mese, fosse riferibile a un politico locale, come riportato dalla stampa. Se non lo sapeva, agisca in autotutela e rimuova la concessione. Non possiamo restare neutrali davanti a ciò che rappresenta un problema etico e politico.”

Allargando la questione anche in ambito regionale, La Vardera ha aggiunto come i problemi in Sicilia siano sempre gli stessi: “da Trapani a Ragusa, passando per Siracusa. La questione morale è al centro della politica, anche se molti fingono che sia secondaria. Non lascerò Siracusa: tornerò sotto Palazzo Vermexio e chiederò al sindaco Italia di ricevermi per spiegare cosa sta accadendo in questa concessione alla Rari Nantes.”

La Vardera ha ricordato di avere già presentato un’interrogazione parlamentare, tuttora senza risposta, sottolineando che l’obiettivo non è accusare ma “fare domande per chiarezza e trasparenza”.

Tra i temi affrontati anche quello del demanio marittimo e dell’accesso pubblico alle spiagge. A parlarne è stato Marco Gambuzza, del PCI, che ha espresso apprezzamento per la disponibilità dell’amministrazione comunale: “Ringrazio l’assessore Andrea Firenze, l’ingegnere Di Martino e i tecnici comunali per il sopralluogo già effettuato – ha detto Gambuzza -. Siamo fiduciosi sulla riapertura della spiaggetta di via Iceta. Abbiamo presentato 23 osservazioni e proposte al Piano di utilizzo del demanio marittimo. Riteniamo che, come sono state ridotte alcune concessioni all’Arenella e a Fontane Bianche, vada ridotta almeno del 50% quella della spiaggia dello Sbarcadero, l’unica accessibile anche alle persone con disabilità.”

A chiudere gli interventi è stato Michele Mangiafico di Civico4, che ha richiamato il concetto di “questione morale” introdotto da Enrico Berlinguer nel 1981: “La questione morale viene prima delle inchieste giudiziarie – ha esordito Mangiafico -. Riguarda la capacità della politica di riconoscere l’inopportunità di certe scelte, anche quando non costituiscono reato”.

Mangiafico ha elencato alcune criticità che, secondo i promotori, richiedono un intervento immediato: la revoca della determina 4630 del 22 settembre 2025 sull’affidamento dell’area di via Gianni; la rotazione dei funzionari e le dimissioni dei consiglieri coinvolti in un’inchiesta sull’utilizzo di fondi europei; la chiusura e delocalizzazione del CCR di Cassibile; l’azzeramento dei compensi del Consiglio di sorveglianza di Aretusacque e l’inserimento di un rappresentante del Forum per l’acqua pubblica e infine la restituzione ai cittadini dei varchi al mare e di tratti di costa oggi chiusi o privatizzati.

“È inopportuno che un terreno pubblico venga affidato per 60 anni a 300 euro al mese – ha aggiunto Mangiafico -, che non ci sia alcuna rotazione dei funzionari indagati; che un CCR (quello di Cassibile, ndr) resti aperto a pochi metri dalle abitazioni; o che Aretusacque mantenga un comitato di sorveglianza da oltre mezzo milione di euro l’anno. Tutto questo rientra in una questione morale che riguarda la credibilità della politica.”