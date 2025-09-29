Siracusa, sit-in permanente in Piazza Archimede per la Palestina e la Global Flotilla

Un sit-in permanente è stato avviato in piazza Archimede a Siracusa dal comitato Pro Palestina, come gesto di solidarietà verso il popolo palestinese e di sostegno alla Global Flotilla, l’iniziativa internazionale che vede a bordo anche giornalisti e parlamentari italiani.

Il presidio è attivo tutti i giorni, dalle 9 del mattino a mezzanotte, con turni organizzati di almeno quattro volontari ogni tre ore. “Chiunque può unirsi – spiega Carlo Gradenigo, dal comitato siracusano per la Palestina – è semplicemente una dimostrazione di solidarietà verso chi a Gaza sta soffrendo e verso chi in mare sta rischiando la propria incolumità per mandare un segnale al mondo intero”

Piazza Archimede, luogo turistico del centro storico di Siracusa, permette anche un dialogo diretto con i visitatori: “Passano turisti da tutto il mondo – racconta – e molti si fermano per condividere questo momento di partecipazione, esprimendo la loro sensibilità davanti alle atrocità che accadono in queste ore”