Siracusa, “situazione igienico-sanitaria allarmante tra via Padova, viale Teocrito e via Torino”

“Dalle foto emerge con chiarezza una grave e sistematica emergenza fognaria localizzata tra via Padova e viale Teocrito. Il tombino fognario posto in quel punto va regolarmente in pressione a ogni pioggia, con fuoriuscita massiccia di liquami che si riversano lungo la discesa di via Torino. Cosa mostrano chiaramente le immagini Rigurgito fognario continuo dal tombino, segno di rete sottodimensionata o ostruita. Liquami maleodoranti che scorrono in strada come un vero e proprio scarico a cielo aperto. Presenza di carta igienica e carcasse di topi di fogna, indizio inequivocabile di contaminazione fecale. Allagamento della sede stradale con ristagni persistenti anche dopo la pioggia. Perché è una situazione intollerabile Questi liquami costeggiano addirittura l’area scolastica, obbligando alunni, mamme e personale ad attraversare melma fognaria per entrare e uscire da scuola. Siamo di fronte a un rischio sanitario concreto: esposizione a batteri, virus e parassiti, con potenziali conseguenze gravi per la salute pubblica. Questa non è una fatalità, ma il risultato di mancata manutenzione e assenza di interventi strutturali. Gli assessori competenti all’Igiene Urbana e ai Lavori Pubblici non possono più voltarsi dall’altra parte: serve un intervento immediato sul tratto fognario; serve una soluzione definitiva, non rattoppi temporanei; serve tutelare i residenti e soprattutto i bambini. Ogni ulteriore ritardo è una responsabilità politica e amministrativa gravissima”.

Un lettore tramite email ci segnala: