Siracusa, slitta la mensa al Giaracà di via Gela: “i lavori nella scuola non sono finiti”

Attualità · scuola

Non partirà il 15 ottobre, come previsto, la mensa scolastica del 10° Istituto comprensivo “Emanuele Giaracà” di Siracusa. La refezione nel plesso di via Gela è rinviata a data da destinarsi, perché i lavori di manutenzione avviati dal Comune nella scuola non sono ancora finiti.

Lo ha comunicato la dirigente scolastica, Domenica Nucifora, con una lettera dell’11 ottobre al sindaco, all’assessore alla Pubblica istruzione e all’ufficio Edilizia scolastica del Comune.

Nella scuola sono in corso lavori di manutenzione e di ripristino della sicurezza e del decoro dei locali. La dirigente riconosce che si tratta di interventi indispensabili e non rinviabili, necessari per restituire alla comunità scolastica ambienti adatti, salubri e a norma. Ma, scrive, con i cantieri ancora aperti non è possibile servire i pasti né far restare gli alunni nei locali usati per la mensa in modo regolare e sicuro.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Per proteggere studenti, docenti, personale Ata e operatori della ditta che gestisce la ristorazione, l’avvio della mensa è quindi sospeso. Ripartirà solo quando i lavori saranno ufficialmente conclusi e i locali saranno restituiti alla scuola in condizioni di piena utilizzabilità.

La dirigente chiede al Comune un cronoprogramma aggiornato dei lavori. Serve alla scuola per riorganizzare in fretta l’orario, soprattutto per le classi a tempo pieno e prolungato, e per informare le famiglie, che già devono affrontare i disagi organizzativi del rinvio.