Siracusa, smantellata piazza di spaccio in via Santi Amato: tre arresti

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siracusa, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno smantellato una piazza di spaccio allestita in un appartamento disabitato di via Santi Amato.

Nel corso dell’operazione sono stati arrestati, e associati alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, un 29enne e due 18enni per detenzione ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì, quando i Carabinieri, dopo prolungati servizi di osservazione, hanno fatto irruzione nello stabile dove era stata allestita una piazza di spaccio dotata di servizio di guardiania e di varchi blindati.

Nel corso dell’operazione i Carabinieri hanno fermato i tre spacciatori che hanno cercato di disfarsi dello stupefacente gettandolo nello scarico del bagno, parte della sostanza, del tipo cocaina, è stata comunque recuperata e sottoposta a sequestro.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati materiali per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente e 215 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Un 49enne è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore abituale poiché fermato dopo avere acquistato due dosi di crack.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.