Siracusa, solarium dello Sbarcadero di Santa Lucia: le richieste del PcI

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Marco Gambuzza del Partito Comunista Italiano, sulla situazione dello Sbarcadero Santa Lucia.

“Solarium dello Sbarcadero di Santa Lucia, ancora oggi incatenato, la cittadinanza oggi ha dimostrato ancora una volta che Siracusa non si piega e non molla: rimuovete immediatamente le catene, cancelli e si lavori per rimuovere staccionate e si liberi almeno il 50% della spiaggia di Riva Porto Lachio, posizionate immediatamente antiscivolo nella scala, doccetta, servizi igienici, navetta o macchina aperta (similare a quella presente al cimitero) che accompagni al solarium i meno giovani e le persone con disabilità e li riaccompagni alle proprie auto o alla fermata del bus. Inoltre si predispongano le corse dei bus in modo che da varie zone della città si possa arrivare in tempi brevi anche allo Sbarcadero; i bagnanti al solarium ci hanno evidenziato che i tappi gialli di sicurezza vanno bene ma andrebbero forati al centro per poter introdurre il tubo dell’ombrellone perché le temperature sono proibitive e l’impossibilità e/o le difficoltà per bagnarsi espongono la Cittadinanza ad un grave rischio colpo di calore, questa mattina una persona nelle vicinanze del Solarium ha dovuto chiedere l’intervento dell’auto ambulanza.

Chiediamo inoltre una pedana inclusiva nella battigia della spiaggia di Riva Porto Lachio; ulteriori due stalli per le persone con disabilità, i due esistenti sono veramente insufficienti; attendiamo l’apertura della spiaggia di Via Iceta e del litorale della Traversa Sant’Agostino; bagnini, vista l’impossibilità da parte del Comune a reperire bagnini vi invitiamo a chiedere e predisporre la presenza della Protezione Civile e della Croce Rossa nei solarium e nelle spiagge libere loro hanno personale formato; inaccettabili le dichiarazioni del sindaco all’inaugurazione nella quale ha affermato che qui si può prendere il sole e fare il bagno, hanno fatto seguito le risposte in Consiglio comunale dell’assessore Giuseppe Casella, il solarium é stato collaudato si può prendere il sole e fare il bagno ma ad oggi la scala per scendere in mare é incatenata, un solarium costato circa 50.000 euro in cui “non si può fare il bagno” sembra di essere su scherzi a parte purtroppo nulla da ridere solo da piangere perché i nostri concittadini per bagnarsi sono costretti a farsi il bagno dentro il porto o a passare sotto la catena in una scala scivolosa.

Attendiamo fatti concreti e l’immediata applicazione dell’antiscivolo nei gradini e l’eliminazione della catena, in assenza di ciò organizzeremo a breve iniziative a Palazzo Vermexio per chiedere le dimissioni dell’assessore Giuseppe Casella, in programma nel fine settimana iniziative per attenzionare nuovamente altre aree del litorale Siracusano. Liberate il mare e rendetelo inclusivo noi non ci fermiamo”.