Siracusa, solarium, piano Fua e ascensore in Ortigia: Fratelli d’Italia presenta tre interrogazioni

Sicurezza nei solarium comunali, esclusione di Cassibile e Fontane Bianche dal Piano FUA e dubbi sull’iter di realizzazione dell’ascensore in Ortigia. Sono questi i tre temi su cui il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – composto da Paolo Romano e Paolo Cavallaro – ha presentato altrettante interrogazioni all’amministrazione comunale di Siracusa, chiedendo risposte chiare e urgenti.

La prima interrogazione riguarda i solarium comunali, i cui lavori sono iniziati solo lunedì 23 luglio, “con gravissimo ritardo”, nelle aree di Forte Vigliena, Sbarcadero Santa Lucia, Due Frati, via Cassia e nel nuovo impianto al belvedere della Turba.





I consiglieri denunciano l’assenza di un servizio di salvataggio a mare nelle strutture balneari pubbliche, definendolo “un grave rischio per la sicurezza di cittadini e turisti”. In caso di incidenti, sottolineano, “la responsabilità ricadrebbe direttamente sull’Amministrazione comunale”. Da qui la richiesta di chiarimenti su tempi, risorse stanziate e misure di sicurezza previste. L’interrogazione è stata inserita con richiesta di trattazione urgente in aula.

Il secondo atto ispettivo punta i riflettori sul Piano delle Aree Funzionali Urbane (FUA), uno strumento strategico finanziato con fondi europei e nazionali, che dovrebbe servire a ridurre le disuguaglianze territoriali e migliorare servizi e infrastrutture.

Tuttavia, denunciano Romano e Cavallaro, Cassibile e Fontane Bianche sono completamente assenti dalla programmazione, nonostante rappresentino “una parte fondamentale del territorio siracusano per presenza turistica, popolazione e contributo economico al bilancio comunale”.

Oltre a chiedere conto dei criteri adottati per la selezione degli interventi, i consiglieri domandano se l’Amministrazione intenda modificare il Piano per includere questi territori e se sia previsto un monitoraggio sull’impiego delle risorse generate localmente, tra cui IMU, oneri di urbanizzazione e tassa di soggiorno.

La terza interrogazione riguarda invece l’ascensore pubblico previsto tra Passeggio Adorno e Villetta Aretusa, nel cuore di Ortigia. Un’opera pensata per migliorare l’accessibilità ma che, secondo Fratelli d’Italia, rischia di violare le norme urbanistiche del Piano Particolareggiato di Ortigia (PPO), oltre a impattare negativamente su un’area vincolata per il suo pregio paesaggistico e storico.

I consiglieri chiedono se il progetto sia stato formalmente approvato, se siano stati acquisiti i pareri della Soprintendenza e se l’intervento sia stato sottoposto al voto del Consiglio Comunale, come previsto in caso di difformità urbanistiche. In caso contrario, Romano e Cavallaro propongono la sospensione immediata dell’iter, in attesa del pronunciamento dell’Aula.

Il gruppo consiliare attende ora risposte formali e l’inserimento dei temi nell’agenda del Consiglio comunale.