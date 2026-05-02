Siracusa, sold out annunciato per “Ladies in Jazz”: teatro pieno e applausi per l’International Jazz Day

Teatro Massimo gremito, per un sold out annunciato, e lunghi applausi finali per “Ladies in Jazz”, il concerto che il 30 aprile ha aperto la XII edizione di Sicilian in Jazz in occasione dell’International Jazz Day.

La serata ha proposto un ensemble interamente al femminile, con le voci di Anita Vitale, Roberta Sava, Chiara Minaldi e Gemma, accompagnate da Elisabetta Serio al pianoforte, Ingrid Schyborger al contrabbasso, Laura Klain alla batteria e Rita Collura al sax.

In scaletta un repertorio articolato tra standard, riletture e composizioni originali, costruito su un’alternanza di momenti solistici e passaggi d’insieme. Tra i brani eseguiti “Maiden Voyage”, “Dat Dere” e “Since I Fell for You”, insieme a pagine più intime come “Inchworm” e “Blackbird”, fino a composizioni come “Sincronicità” e “Spiritual”.

Spazio alle interpretazioni individuali delle quattro cantanti, con timbri e approcci diversi, e a brani eseguiti in formazione corale, che hanno segnato alcuni dei momenti più apprezzati dal pubblico. In programma anche “Nobody Else but Me” e “Go Away, Before I Beat You”, inseriti in un percorso musicale vario per atmosfere e linguaggi.

Tra i passaggi più significativi, l’omaggio a Pino Daniele con “Sicily”, accolto con particolare partecipazione, e il finale con “Hit the Road Jack”, proposto in chiave energica e trascinante, che ha coinvolto la platea fino agli applausi conclusivi.

La sezione ritmica ha sostenuto l’intero concerto con solidità e dinamismo, mentre gli interventi solistici al sax e al pianoforte hanno scandito i diversi momenti della serata.

L’evento, prodotto dall’Associazione N.O.E. – Network Of Experience, rientra nel programma internazionale dedicato al jazz come linguaggio di dialogo e inclusione.

La direzione artistica è di Giuseppe Mandalari.