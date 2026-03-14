Siracusa, solito mal di trasferta: il Latina vince 2-1

Ancora una sconfitta lontano dal “De Simone” per il Siracusa Calcio, battuto 2-1 dal Latina Calcio 1932 al termine di una gara in cui gli azzurri pagano a caro prezzo le disattenzioni difensive del primo tempo e le troppe imprecisioni sotto porta nella ripresa.

La squadra di Marco Turati parte con un buon possesso palla ma, come già accaduto spesso in stagione, va sotto alla prima vera disattenzione. Al 15’ il Latina passa su calcio d’angolo: Parigi colpisce di testa costringendo Farroni al miracolo, ma sulla respinta è Parodi il più rapido di tutti a ribadire in rete con un facile tap-in.

Il Siracusa prova a reagire sempre sugli sviluppi di un corner, con Pacciardi che chiama alla deviazione in angolo il portiere Mastrantonio. Ma alla mezz’ora arriva il raddoppio nerazzurro: uscita sbagliata degli azzurri, Parodi si invola e serve Cioffi che viene agganciato in area da Farroni. Dopo la revisione al Fvs l’arbitro conferma il rigore, trasformato da Parigi che spiazza il portiere azzurro.

Nella ripresa Turati prova a cambiare volto alla squadra inserendo Valente e Riccardi. Il Siracusa cresce e costruisce diverse occasioni: Bonacchi di testa manda alto da buona posizione, Valente trova l’opposizione di Mastrantonio e Arditi non riesce ad approfittare di un rinvio sbagliato dell’estremo difensore pontino.

Gli azzurri continuano a spingere e all’87’ riescono finalmente a riaprire la partita: ripartenza sulla sinistra di Valente e cross perfetto sul secondo palo dove Alessandro Sbaffo, di testa, firma il 2-1.

Nel finale il Siracusa prova l’assalto ma l’ultima occasione capita ancora sui piedi di Valente al 94’: il suo destro dal limite però non gira abbastanza e termina sul fondo.

Finisce così con un’altra sconfitta esterna per il Siracusa, che paga un approccio troppo timido e gli errori difensivi della prima frazione. Nella ripresa la reazione c’è stata, ma non è bastata per raddrizzare la gara. Ora gli azzurri dovranno riordinare le idee in vista della prossima sfida decisiva al “De Simone” contro il AZ Picerno.