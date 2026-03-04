Siracusa, soluzioni contro il randagismo: sabato focus all’Urban Center

Censimento e sterilizzazione saranno le parole d’ordine della prima Conferenza cittadina sulla prevenzione del randagismo che si terrà sabato prossimo (7 marzo), alle 16, all’Urban Center.

L’evento è organizzato dall’assessorato alla Tutela degli animali da affezione, retto da Palma Daniela Vasques, in collaborazione con l’Azienda sanitaria provinciale, con la quale il Comune sta lavorando a progetti che puntano a contenere il numero di cani e gatti vaganti ma anche alla loro tutela e cura. Alla conferenza, che è aperta a tutti i cittadini, uno spazio importante sarà riservato alle associazioni e ai volontari che si occupano dei randagi e che sono chiamati ad avere un ruolo nella realizzazione dei progetti che saranno illustrati sabato.

L’indirizzo generale è di puntare sul censimento degli animali presenti nel territorio comunale e di potenziare l’attività di sterilizzazione per contenerne il numero. Più che all’area urbana, dove il fenomeno è sostanzialmente tenuto sotto controllo attraverso i cani di quartiere e le colonie feline, l’attenzione sarà rivolta principalmente alle contrade esterne alla città come Tivoli, Monasteri e Carancino.

Già lo scorso settembre l’assessorato aveva lanciato un avviso pubblico per la selezione di associazione regolarmente riconosciute che, coinvolgendo i veterinari, collaborassero a tenere sotto controllo il fenomeno del randagismo.