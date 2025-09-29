Siracusa, sondaggio sui servizi di igiene urbana in Ortigia: “giudizio negativo di cittadini e residenti”

I servizi di igiene urbana nel centro storico di Siracusa non soddisfano i residenti. A confermarlo è un sondaggio promosso dal Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente, che ha raccolto le opinioni di chi vive o ha domicilio in Ortigia sulla qualità del servizio affidato a Tekra.

Il risultato fornito dal comitato sarebbe chiaro: la pulizia del centro storico viene giudicata gravemente insufficiente. Secondo quanto emerso, non si può attribuire il degrado soltanto all’inciviltà di chi abbandona rifiuti o non paga i tributi, ma anche all’inefficienza del servizio.

I cittadini denunciano uno spazzamento delle strade sporadico, con frequenza molto bassa e assenza totale in alcune aree, soprattutto lungo i marciapiedi. Stesso giudizio per il lavaggio delle strade, definito saltuario, mentre i cestini vengono svuotati con scarsa regolarità ed efficacia.

Previsti dal contratto, ma considerati inesistenti a detta del Comitato Ortigia Cittadina Resistente, risultano i servizi formativi e informativi per sensibilizzare la popolazione. Anche i cosiddetti servizi compensativi, introdotti con la variante contrattuale del 2023 (diserbo e decoro urbano), non avrebbero portato a miglioramenti concreti. Persino l’impegno ad aumentare il numero dei cestini gettacarte, segnalano i cittadini, sarebbe stato disatteso.

Il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente pone l’accento su due questioni centrali. Il primo è quello della gestione dei tributi: la morosità avrebbe raggiunto il 50%, mentre l’evasione resterebbe elevata. L’amministrazione, sottolinea il Comitato, si affida a controlli porta a porta da parte della polizia ambientale, definiti “lenti e poco efficaci”, invece di strumenti tecnologici in grado di incrociare le banche dati e individuare evasori e morosi.

Il secondo aspetto è quello del monitoraggio del territorio: la sola Polizia Ambientale per il Comitato non sarebbe sufficiente a presidiare un territorio vasto come quello siracusano. Per questo viene chiesto di implementare sistemi di sorveglianza come telecamere e fototrappole, utili a scoraggiare e documentare gli abbandoni abusivi di rifiuti.

Ma è il ruolo della Tekra a restare al centro delle critiche. La variante contrattuale del 2023, presentata come compensativa rispetto agli obiettivi mancati sulla raccolta differenziata, non avrebbe prodotto benefici tangibili. “L’unico effetto percepito – si legge nel comunicato del Comitato – è stato un aumento delle giustificazioni e delle promesse mancate, non certo un miglioramento del servizio”.

“Il degrado del centro storico – dice ancora il Comitato – non è responsabilità esclusiva dei cittadini, ma il frutto di una gestione inefficiente del servizio e del sistema di controllo, che non riduce né l’abbandono abusivo né l’evasione della Tari. È tempo di smetterla con le mezze verità narrate dal sindaco Francesco Italia e affrontare il problema nella sua complessità. Ognuno – amministrazione, azienda e cittadini – deve assumersi le proprie responsabilità, perché la città merita ben altro”.