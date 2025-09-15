Siracusa, sono quindici i progetti in gara per Democrazia partecipata 2025

Sono 15 i progetti ammessi al bando Democrazia Partecipata per l’anno 2025. Erano state 23 le istanze presentate in risposta all’avviso pubblico pubblicato dal Comune di Siracusa lo scorso febbraio. Per otto è stata però riscontrata la carenza di documentazione o l’assenza di alcuni requisti richiesti per poter partecipare.

Il bando mette a disposizione 50 mila euro per la realizzazione di progetti di utilità collettiva, presentati da singoli cittadini o associazioni, che devono riguardare beni di proprietà comunale, pena l’inammissibilità. I settori di intervento possono spaziare dall’ecologia al decoro urbano, dalla sanità allo sport, dalle pari opportunità alle politiche culturali, dalla mobilità all’innovazione.

I 15 progetti sono stati illustrati dagli stessi proponenti all’Urban Center, nel corso di un appuntamento pubblico.

Per il sindaco Francesco Italia e l’assessore Sergio Imbrò, che ha partecipato all’incontro, “è stato un bel momento di confronto e di dialogo con i cittadini. Democrazia partecipata fa emergere una positiva voglia di intervenire in prima persona per migliorare e curare aree, spazi, memorie, azioni che possono aiutare a rendere migliore Siracusa. Saranno i siracusani adesso a decidere quali sono le proposte meritevoli di essere finanziate”.

Gli uffici sono al lavoro per organizzare le modalità di voto che consentiranno ai cittadini manifestare la loro scelta.

Questi i progetti ammessi:

Rinascita di piazza San Francesco d’Assisi al Villaggio Miano (Associazione WonderSammy)

Sala operativa di Protezione civile comunale (Associazione Volontari Città di Siracusa)

Installazione di mini stazioni ecologiche (Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente)

Sei custode della casa del custode (Associazione Christiane Reimann)

Green Walls su muri degradati (Floriana Fruciano)

Gazebo ed infissi in legno di Villa Reimann (Marcello Lo Iacono)

Ripiantiamo il roseto di Christiane, Villa Reimann (Debora Barraco)

Progetto educativo multimediale sulla storia di Siracusa (Laura Anne Flore Poulain)

Parco Agorà Fontane Bianche, fase III (Associazione Io Amo Fontane Bianche)

Riqualificazione area pubblica di via Adorno, parco Panzica (Lucia Buonconsiglio)

Le tue mani per la vita (Croce Rossa Italiana – Comitato Siracusa)

Siracusa nel cuore (Associazione Ambiente e Salute)

Ripiantiamoli (Caterina Angelica)

Emporio solidale mobile, aiuto itinerante per famiglie in difficoltà (Simona Russo)

Progetto di un percorso culturale per la valorizzazione delle latomie (Associazione dei Geologi di Siracusa – AgeoSir)