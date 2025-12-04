Ultime news

Siracusa, sopralluogo allo Sbarcadero di Santa Lucia: la Commissione chiede il completamento della scalinata

Verrà predisposto un atto di indirizzo per finanziare la realizzazione della scalinata, prevista dal progetto ma priva della necessaria copertura finanziaria

Sopralluogo della Commissione Lavori Pubblici allo Sbarcadero

La I Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Siracusa ha effettuato un sopralluogo al cantiere dello Sbarcadero di Santa Lucia. Questa mattina il presidente della I Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici Luigi Cavarra ha convocato una seduta in loco presso il cantiere dello Sbarcadero di Santa Lucia. Al sopralluogo hanno partecipato anche il sindaco Francesco Italia e il Direttore dei Lavori, architetto Ivan Minioto.

Durante la visita è stato verificato lo stato di avanzamento degli interventi in corso e i consiglieri comunali hanno potuto rivolgere domande e approfondimenti tecnici al direttore dei lavori. Al termine del confronto, il presidente della Commissione ha proposto di predisporre un atto di indirizzo finalizzato a richiedere la prosecuzione e il completamento dei lavori relativi alla scalinata di collegamento tra Riviera Dionisio il Grande e lo Sbarcadero di Santa Lucia. L’intervento, già previsto nel progetto ma attualmente privo delle necessarie risorse economiche, è ritenuto strategico per garantire la piena funzionalità e fruibilità dell’opera.

La Commissione ritiene opportuno procedere a tale stanziamento aggiuntivo per il completamento della scalinata mentre il cantiere è ancora operativo, al fine di ottimizzare tempi, costi e continuità delle lavorazioni.

 


