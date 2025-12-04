Siracusa, sopralluogo allo Sbarcadero di Santa Lucia: la Commissione chiede il completamento della scalinata

La I Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Siracusa ha effettuato un sopralluogo al cantiere dello Sbarcadero di Santa Lucia. Questa mattina il presidente della I Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici Luigi Cavarra ha convocato una seduta in loco presso il cantiere dello Sbarcadero di Santa Lucia. Al sopralluogo hanno partecipato anche il sindaco Francesco Italia e il Direttore dei Lavori, architetto Ivan Minioto.

Durante la visita è stato verificato lo stato di avanzamento degli interventi in corso e i consiglieri comunali hanno potuto rivolgere domande e approfondimenti tecnici al direttore dei lavori. Al termine del confronto, il presidente della Commissione ha proposto di predisporre un atto di indirizzo finalizzato a richiedere la prosecuzione e il completamento dei lavori relativi alla scalinata di collegamento tra Riviera Dionisio il Grande e lo Sbarcadero di Santa Lucia. L’intervento, già previsto nel progetto ma attualmente privo delle necessarie risorse economiche, è ritenuto strategico per garantire la piena funzionalità e fruibilità dell’opera.

La Commissione ritiene opportuno procedere a tale stanziamento aggiuntivo per il completamento della scalinata mentre il cantiere è ancora operativo, al fine di ottimizzare tempi, costi e continuità delle lavorazioni.