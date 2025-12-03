Siracusa, sopralluogo del consigliere Vaccaro con i tecnici comunali in contrada Serramendola: “via alla richiesta di finanziamento”

Dopo la soddisfazione per la notizia dell’approvazione dei lavori per il ripristino del tratto terminale della traversa Serramendola, impegno avviato già dal 2023, su cui erano necessarie opere per la viabilità e il deflusso delle acque meteoriche, il consigliere Ciccio Vaccaro, accompagnato da Michele Dell’Aira del Comune di Siracusa, ha effettuato un sopralluogo nelle zone di prossimo interessamento dei cantieri.

“Assieme all’Ing. Dell’Aira, abbiamo notato che per molti residenti della zona il semplice accesso alla propria abitazione è difficoltoso se non quasi impossibile – dichiara Vaccaro – per questo l’Ing. si è impegnato a chiedere alla Regione un finanziamento specifico, in modo da garantire ai residenti l’accesso e soprattutto l’eventuale necessità di fuga in sicurezza. Oltre agli uffici ringrazio l’Amministrazione per l’interesse e la sinergia nel risolvere problemi per i cittadini, situazioni nelle quali, come giusto che sia, qualsiasi distinzione politica perderebbe di significato”.