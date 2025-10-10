Siracusa, sorpresi a fare uso di cocaina e crack: segnalati in 4

Nell’ambito del quotidiano contrasto al consumo di sostanze stupefacenti effettuato dagli uffici operativi della Questura di Siracusa, agenti delle Volanti, durante un servizio di controllo del territorio svolto nella zona alta della città hanno segnalato all’Autorità amministrativa competente quattro persone trovate in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.

Le quattro persone, tutti uomini, di età compresa tra i 37 e 29 anni, sono stati sorpresi a fare uso di cocaina e crack. Ad uno di loro è stata ritirata, anche, la patente di guida.