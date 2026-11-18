Cronaca · Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Ortigia hanno arrestato per furto aggravato, in flagranza di reato, due uomini, un 44enne e un 34enne, originari di Siracusa, entrambi con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio.

I due sono stati fermati dai Carabinieri della Stazione di Ortigia mentre, previa effrazione di una recinzione, asportavano arance da un agrumeto in contrada Pantanelli. La refurtiva, pari a circa 400 kg di arance, è stata restituita al proprietario.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.