Siracusa, sorpreso a far esplodere una batteria di fuochi d’artificio senza autorizzazione: denunciato

Nella mattinata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, nel corso del quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso, in via Immordini, un uomo intento a far esplodere una batteria di fuochi d’artificio senza alcuna autorizzazione.
L’uomo, un cinquantenne siracusano, è stato denunciato per il reato di accensione illegale di fuochi.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni