Siracusa, sospesa la raccolta dell’indifferenziato: stop fino a nuova comunicazione

Attualità · Igiene urbana

Stop alla raccolta del secco residuo, ovvero dei rifiuti indifferenziati, a Siracusa a partire da oggi, mercoledì 21 ottobre, e fino a nuova comunicazione. La sospensione riguarda tutte le utenze domestiche e non domestiche, comprese quindi abitazioni, attività commerciali e produttive.

A comunicarlo è la Risam, società che gestisce il servizio di igiene urbana, dopo aver ricevuto notizia dell’impossibilità, da parte della piattaforma Sicula Trasporti, convenzionata con il Comune per lo smaltimento della frazione indifferenziata, di riprendere i conferimenti.

Alla base dell’interruzione ci sarebbe il protrarsi della mobilitazione degli autotrasportatori in Calabria e Campania, che ha provocato il blocco, presso gli imbarchi dei traghetti, dei materiali destinati agli impianti di recupero calabresi. In assenza della possibilità di smaltire i sovvalli, la piattaforma non è quindi in condizione di ricevere i rifiuti indifferenziati.

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L’azienda rivolge un invito alla cittadinanza e a tutte le attività commerciali e produttive: non esporre né conferire mastelli e carrellati del secco residuo fino a nuove disposizioni. I rifiuti indifferenziati dovranno essere trattenuti nelle abitazioni e nei locali in attesa della ripresa del servizio.

La sospensione resterà in vigore fino a quando non saranno ripristinate le normali condizioni logistiche e di scarico presso l’impianto di destinazione. L’amministrazione assicura che saranno diffusi aggiornamenti non appena emergeranno novità sulla possibilità di riprendere i conferimenti.

Nella comunicazione, l’azienda esprime rammarico per i disagi arrecati alla comunità e precisa che il blocco dipende da circostanze di forza maggiore, indipendenti dalla volontà e dalla gestione dell’amministrazione comunale e della società Risam.

Al momento non è stata indicata una data per la ripresa della raccolta: i cittadini sono invitati ad attendere le successive comunicazioni ufficiali prima di esporre nuovamente i contenitori dell’indifferenziato.