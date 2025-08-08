Siracusa, sospesi i servizi CCR il 15 agosto per Ferragosto: resta attivo il ritiro ingombranti

In occasione della festività di Ferragosto, il Comune di Siracusa e la Tekra informano i cittadini che giovedì 15 agosto 2025 saranno sospesi i seguenti servizi: CCR Targia, CCR Cassibile, CCR Mobili, CCR Sfalci ed Eco Sportello.
Resteranno invece regolarmente attivi il ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti e il servizio “Svuota Cantine” in via Cannizzaro, zona Pizzuta.
Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800 193 750 o, da cellulare, lo 081 195 24768 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18.
