Siracusa, sospeso il conferimento di ingombranti. Cavallaro: “Chiarezza ed efficienza devono essere alla base del servizio”

La Tekra, concessionaria del servizio di igiene urbana a Siracusa, ha comunicato la sospensione temporanea, a partire da oggi, del conferimento di rifiuti ingombranti al Centro Comunale di Raccolta (Ccr) di contrada Targia, insieme al servizio di ritiro a domicilio. Il provvedimento è dovuto a “problemi sopravvenuti presso l’impianto di conferimento”, ma senza alcuna indicazione sui tempi di riapertura.

Il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro, ha presentato agli uffici comunali e all’assessore competente un’istanza di accesso agli atti per conoscere nel dettaglio le motivazioni della sospensione, chiedendo copia della comunicazione ufficiale – comprensiva di eventuali allegati – trasmessa dalla Tekra al Direttore dell’esecuzione del contratto e all’Ufficio Igiene Urbana.





Cavallaro sottolinea come la chiusura del Ccr di Targia, uno dei soli due presenti in città e l’unico a servizio della zona nord, rappresenti un grave disagio, soprattutto in un periodo in cui molti cittadini approfittano delle ferie per liberarsi di vecchi arredi o oggetti rotti.

“In un contesto cittadino fatto di frequenti e numerose discariche – afferma Cavallaro – è inaccettabile leggere comunicati così sintetici, che non consentono ai cittadini di capire appieno le ragioni del disservizio. È necessario che si verifichi rapidamente presso Tekra la tempistica di risoluzione dei problemi e, se necessario, si predispongano concrete alternative”.

Il consigliere ricorda inoltre che, da mesi, è sospeso il servizio informativo che permetteva agli utenti di conoscere in anticipo la disponibilità dei Ccr nella raccolta di specifiche tipologie di rifiuti, nonostante una sua formale e pubblica contestazione.

“In questa città – conclude Cavallaro – sono più i passi indietro che quelli in avanti. Chiarezza ed efficienza devono essere alla base di qualsiasi buon servizio”.