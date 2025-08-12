Ultime news

2 minuti di lettura
La polemica

Siracusa, sospeso il conferimento di ingombranti. Cavallaro: “Chiarezza ed efficienza devono essere alla base del servizio”

Il consigliere di Fratelli d’Italia ha presentato agli uffici comunali e all’assessore competente un’istanza di accesso agli atti per conoscere le motivazioni della sospensione

Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Paolo Cavallaro

Il consigliere di Fratelli d’Italia ha presentato agli uffici comunali e all’assessore competente un’istanza di accesso agli atti per conoscere le motivazioni della sospensione

2 minuti di lettura

La Tekra, concessionaria del servizio di igiene urbana a Siracusa, ha comunicato la sospensione temporanea, a partire da oggi, del conferimento di rifiuti ingombranti al Centro Comunale di Raccolta (Ccr) di contrada Targia, insieme al servizio di ritiro a domicilio. Il provvedimento è dovuto a “problemi sopravvenuti presso l’impianto di conferimento”, ma senza alcuna indicazione sui tempi di riapertura.

L'ingresso del Ccr di Targia

Siracusa, Tekra sospende il conferimento di ingombranti al Ccr di Targia: stop anche al ritiro a domicilio

Igiene urbana

Il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro, ha presentato agli uffici comunali e all’assessore competente un’istanza di accesso agli atti per conoscere nel dettaglio le motivazioni della sospensione, chiedendo copia della comunicazione ufficiale – comprensiva di eventuali allegati – trasmessa dalla Tekra al Direttore dell’esecuzione del contratto e all’Ufficio Igiene Urbana.


Cavallaro sottolinea come la chiusura del Ccr di Targia, uno dei soli due presenti in città e l’unico a servizio della zona nord, rappresenti un grave disagio, soprattutto in un periodo in cui molti cittadini approfittano delle ferie per liberarsi di vecchi arredi o oggetti rotti.

In un contesto cittadino fatto di frequenti e numerose discariche – afferma Cavallaro – è inaccettabile leggere comunicati così sintetici, che non consentono ai cittadini di capire appieno le ragioni del disservizio. È necessario che si verifichi rapidamente presso Tekra la tempistica di risoluzione dei problemi e, se necessario, si predispongano concrete alternative”.

Il consigliere ricorda inoltre che, da mesi, è sospeso il servizio informativo che permetteva agli utenti di conoscere in anticipo la disponibilità dei Ccr nella raccolta di specifiche tipologie di rifiuti, nonostante una sua formale e pubblica contestazione.

In questa città – conclude Cavallaro – sono più i passi indietro che quelli in avanti. Chiarezza ed efficienza devono essere alla base di qualsiasi buon servizio”.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni