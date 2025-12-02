Siracusa, sospeso lo stato di agitazione degli operatori ecologici: trattativa rinviata a gennaio

La UGL Igiene Ambientale di Siracusa ha annunciato la sospensione momentanea dello stato di agitazione proclamato nei giorni scorsi. Lo stop arriva dopo l’incontro avvenuto ieri con i vertici aziendali, durante il quale la sigla sindacale e i lavoratori hanno registrato una prima apertura al dialogo sulle criticità poste all’ordine del giorno.

Secondo quanto comunicato dalla UGL, la decisione è maturata “con senso di responsabilità”, anche in vista delle imminenti festività natalizie e delle ricorrenze locali che richiedono un servizio di igiene urbana pienamente efficiente.

Il sindacato sottolinea che la sospensione riguarda solo lo stato di agitazione, mentre i tavoli di trattativa restano aperti e sono stati ufficialmente rinviati a gennaio 2026, quando le parti si incontreranno nuovamente per affrontare punto per punto le problematiche ancora irrisolte.

“Abbiamo scelto di sospendere temporaneamente la protesta – spiegano il segretario generale della Ugl Tonino Galioto e il segretario provinciale Paolo Iacono, – alla luce della disponibilità mostrata dall’azienda e per garantire alla città un servizio regolare durante il periodo festivo. Siracusa potrà contare sulla presenza degli operatori e sulla normale pulizia urbana, senza disagi né interruzioni”.

Il sindacato coglie inoltre l’occasione per rassicurare i cittadini: durante tutte le festività natalizie il servizio sarà garantito e non sono previste proteste o rallentamenti nei conferimenti e nelle attività ordinarie.

La vertenza, però, non è chiusa. Le questioni sollevate dagli operatori — relative a organizzazione del lavoro, sicurezza, dotazioni e condizioni operative — verranno riprese e discusse a gennaio, quando le parti torneranno al tavolo con l’obiettivo di raggiungere un accordo definitivo.