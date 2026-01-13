Siracusa, sospeso lo stato di agitazione dei lavoratori di Vigilanza Italia

Sospeso lo stato di agitazione dei lavoratori di Vigilanza Italia impegnati nel servizio di portierato nei presidi ASP della provincia.

La decisione al termine del tavolo prefettizio richiesto dalla Fisascat Cisl territoriale dopo la mancata corresponsione degli stipendi.

Alla presenza del Prefetto, Chiara Armenia, sindacato e azienda hanno deciso di ritrovarsi il prossimo 20 gennaio nella sala riunioni della Cisl per definire ulteriormente i passaggi di un accordo che salvaguardi le varie posizioni dei singoli lavoratori.

Dopo il pagamento dello stipendio del mese di novembre, avvenuto lo scorso 7 gennaio dopo l’ulteriore sollecitazione dei rappresentanti dei lavoratori, l’impegno a saldare anche dicembre tra il 20 e 25 gennaio prossimi.

“Ringraziamo Sua Eccellenza il Prefetto per la disponibilità e la solerzia con la quale è riuscita a far chiudere un accordo – hanno dichiarato al termine della riunione il segretario generale della UST Cisl Ragusa Siracusa, Giovanni Migliore, e la segretaria generale della Fisascat Cisl territoriale, Teresa Pintacorona – Come sindacato resteremo vigili perché i diritti dei lavoratori vengano rispettati. Si tratta di donne e uomini che svolgono un servizio assai delicato in luoghi dove è spesso difficile contenere le tensioni della gente”.