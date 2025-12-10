Siracusa, sosta gratuita a tempo limitato sulle strisce blu: ok del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Siracusa ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere di Forza Italia Damiano De Simone, finalizzata a sostenere il commercio di prossimità con l’introduzione della sosta gratuita a tempo limitato sulle strisce blu, nelle aree a più alta concentrazione commerciale. La sperimentazione partirà nel 2026.

“È un segnale concreto – afferma De Simone – non solo per commercianti e artigiani, ma per tutti i cittadini. Il commercio di prossimità è parte dell’identità sociale ed economica della città, oggi messo a dura prova dalla concorrenza di centri commerciali e commercio online.”

La proposta intende agevolare gli acquisti veloci, restituendo centralità ai piccoli esercenti così da rilanciare i quartieri urbani. “Durante la fase sperimentale – dice – si potranno valutare soluzioni alternative, purché si mantenga saldo l’obiettivo ovvero rendere il commercio di prossimità più accessibile e competitivo. Ringrazio il Consiglio comunale per il voto unanime e l’Amministrazione per il confronto serio e costruttivo che ha reso possibile un risultato di sintesi e responsabilità collettiva”.