Siracusa, sostegno alle famiglie dell’ente bilaterale del Terziario: al via il contributo per i libri di testo

Un aiuto concreto che alleggerisce le spese legate all’istruzione secondaria di primo e secondo grado dei figli dei dipendenti delle aziende aderenti all’Ente Bilaterale del Terziario di Siracusa: la nuova governance ha destinato diecimila euro per un progetto a sostegno dell’istruzione dei giovani ragazzi della scuola Media e Superiore (licei e istituti di Istruzione Professionale) erogando agli aventi diritto un bonus di 100,00 euro per aver acquistato i libri di testo relativi all’anno scolastico 2025/2026.

A partire da ora e fino al 30 novembre, i dipendenti delle aziende che applicano il CCNL TDS e che risultano aderenti all’organismo paritetico EBT da almeno un anno, con ISEE in corso di validità non superiore a 25.000,00 euro potranno richiedere il supporto alle spese scolastiche sostenute inviando il modulo di richiesta disponibile sul sito www.ebtsr.it per mezzo PEC.

L’Ente Bilaterale utilizzerà l’ISEE come criterio primario per la formazione della graduatoria, garantendo che il sostegno sia prioritariamente indirizzato ai soggetti economicamente più svantaggiati.

La Presidente dell’EBT di Siracusa, Teresa Pintacorona, dichiara che “questa iniziativa rappresenta il primo impegno della nuova governance nel fornire sostegni tangibili al reddito e al benessere dei lavoratori del terziario nella nostra provincia”. L’avvio di questa misura si inserisce nel contesto delle attività definite dall’Ente subito dopo la ricomposizione degli organi direttivi, avvenuta dopo la conclusione del commissariamento di Confcommercio Siracusa a dicembre 2024: le rappresentanze datoriali che compongono il 50% dell’Ente Bilaterale al fianco delle tre maggiori sigle sindacali dei lavoratori (FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS) sono state inserite nel corso degli scorsi mesi.

“La nuova governance, con l’inserimento delle rinnovate cariche di estrazione datoriale, come Anna Brunetti (Presidente Collegio Revisori, 2 aprile 2025), Carmela La Ferla (Componente del Consiglio Direttivo, 2 aprile 2025), e Maria Argiri (Componente del Consiglio Direttivo, 21 luglio 2025) oltre alla dottoressa Virginia Zaccaria che ha assunto la vicepresidenza lo scorso luglio, assicura ora una piena e stabile operatività” – prosegue la Presidente Pintacorona.

Non solo progetti di sostegno al reddito ma anche grande attenzione alla formazione per le imprese e sensibilizzazione all’applicazione piena del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi in tutta la provincia, garantendo assistenza paritetica gratuita anche in caso di controversie: dinanzi alla sempre più diffusa pratica del dumping contrattuale, il ruolo dell’Ente Bilaterale diventa centrale nella crescita della consapevolezza dei benefici che possono determinarsi per le imprese e per i lavoratori grazie all’applicazione di un contratto collettivo confederale.

“Lavoreremo coesi, come positivamente fatto negli anni passati, – conclude Teresa Pintacorona – per sostenere la crescita dell’Ente che ha nella sua mission il sostegno alle imprese del terziario e la tutela del valore dei suoi lavoratori”.