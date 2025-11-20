Siracusa sotterranea: la mappa dei 3 ipogei che dovreste proprio visitare (uno è un antico bagno ebraico)

Siracusa non è solo luce, mare e storia in superficie: sotto le sue strade si cela una città parallela fatta di gallerie, rifugi, vasche rituali e antiche cave. La Siracusa sotterranea è un patrimonio unico che racconta, attraverso tre ipogei principali, oltre duemila anni di storia, guerre, religioni e tradizioni. Ecco la mappa dei luoghi più suggestivi da visitare.

Ipogeo di Piazza Duomo: tra cave antiche e rifugi della Seconda guerra mondiale

Con ingresso da Piazza Duomo, una piccola apertura nel muro del giardino dell’Arcivescovado introduce a uno dei sistemi sotterranei più estesi del centro storico. Le gallerie dell’ipogeo sfruttano preesistenze greche, trasformate nel tempo fino all’ultima fase significativa: l’adattamento come rifugio antiaereo durante la Seconda guerra mondiale.

Qui operarono i “pirriatori”, gli scavatori incaricati dall’U.M.P.A. di ampliare gli ambienti per accogliere la popolazione civile durante i bombardamenti del 1943. Una stanza “sacra” fu persino ricavata appositamente per proteggere il simulacro di Santa Lucia e il suo tesoro.

Il percorso principale collega Piazza Duomo con il Foro Italico della Marina e incrocia cisterne, cunicoli e antiche cave, tra cui quella da cui fu estratta la pietra per la facciata della Cattedrale. Oggi l’ipogeo è un itinerario emozionante, arricchito da pannelli e immagini d’epoca che ricordano le vittime del bombardamento del 19 luglio 1943.

I Bagni Ebraici della Giudecca: il Miqwè di Ortigia

Nel cuore dell’antico quartiere ebraico, la Giudecca, si trova uno dei siti sotterranei più preziosi della città: il Miqwè, i bagni rituali ebraici. Scoperto solo in tempi recenti durante dei lavori di ristrutturazione, il luogo conserva intatte le vasche alimentate da acqua sorgiva, nonostante si trovino sotto il livello del mare.

Una visita al Miqwè significa immergersi nelle tradizioni della comunità ebraica che per secoli ha abitato Ortigia, lasciando tracce profonde nella sua cultura e nella sua architettura.

Ipogeo di San Filippo: tra cripte medievali e rifugi bellici

Situato anch’esso nella Giudecca, l’Ipogeo di San Filippo è un vero labirinto verticale. Il sito si sviluppa su più livelli: dalla cripta medievale ai cunicoli utilizzati come rifugio antiaereo, fino al “pozzo di San Filippo”, una vasca alimentata da acqua sorgiva.

I graffiti lasciati dalle persone che trovarono riparo durante i bombardamenti raccontano uno dei capitoli più duri della storia moderna di Siracusa. Un luogo che unisce spiritualità, sopravvivenza e memoria.

Visitare la Siracusa sotterranea significa scoprire un volto nascosto della città…