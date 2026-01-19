Siracusa sotto allerta rossa per il ciclone Harry: raffiche oltre i 100 km/h. Le previsioni

Il ciclone mediterraneo “Harry” sta rapidamente risalendo dal Nord Africa, determinando un sensibile rinforzo dei venti su tutta l’Italia meridionale, con effetti particolarmente intensi sullo Stretto di Sicilia, sul Canale di Sardegna e sullo Ionio, dove le raffiche hanno già superato gli 80–90 km/h, così quanto annunciato da 3B Meteo.

Secondo le previsioni, la giornata più critica sarà quella di domani, martedì, quando il minimo depressionario si collocherà sul Canale di Sardegna, innescando una fase di maltempo severo su ampie aree del Sud Italia.

Alla luce del peggioramento delle condizioni meteorologiche, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo rossa su Siracusa e provincia, valida dalla mezzanotte di oggi fino alle 24 di domani, per rischio legato a venti di burrasca, mareggiate e criticità idro-marine.

Venti e mari: le previsioni per martedì

Per la giornata di martedì 20 gennaio sono attesi venti molto forti su gran parte dei bacini italiani, con raffiche che potranno superare anche i 100 km/h:

Grecale o Tramontana forte sul Mar Ligure orientale;

Grecale intenso su Mar di Sardegna, Canale di Sardegna e Tirreno centro-meridionale, con raffiche fino a 100 km/h o superiori;

Scirocco molto forte su Stretto di Sicilia e Ionio, con raffiche oltre i 100 km/h;

Grecale teso sull’Adriatico, con raffiche fino a 80 km/h sul settore meridionale.

I mari risulteranno molto agitati o grossi, con condizioni di burrasca su Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia, Ionio e basso Tirreno.

Mareggiate e zone più esposte

Sono previste forti mareggiate lungo le coste più esposte, in particolare:

Sardegna orientale, settentrionale e meridionale;

Sicilia meridionale ed orientale, con particolare attenzione al territorio siracusano;

Calabria ionica.

Le autorità raccomandano massima prudenza, di limitare gli spostamenti, evitare le zone costiere e attenersi alle indicazioni della Protezione Civile e delle amministrazioni locali.