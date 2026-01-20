Siracusa sotto il maltempo: l’assessore Imbrò fa il punto sulla situazione e sugli interventi in corso

Oggi Siracusa e la provincia si trovano sotto un’allerta rossa per maltempo, diramata dalla Protezione Civile. Il forte vento ha creato numerosi disagi in tutta la zona, causando cadute di alberi, danni a pannelli e detriti portati dal mare. L’assessore alla Protezione Civile, Sergio Imbrò, ha fatto il punto della situazione durante un’inLtervista con Siracusa News:

La notte appena trascorsa è stata particolarmente intensa per i vigili del fuoco, i volontari della Protezione Civile e le forze dell’ordine, che sono stati impegnati in numerosi interventi. Fortunatamente, la pioggia non ha causato danni significativi, ma le raffiche di vento, con punte di 100-110 km/h, hanno messo a dura prova la sicurezza stradale e quella pubblica. In particolare, la zona costiera e le aree interne hanno subito danni da alberi caduti e interruzioni di strade, con la Protezione Civile che continua a monitorare la situazione.

“Al momento, siamo ancora in fase di monitoraggio – ha spiegato l’assessore Imbrò – Oggi pomeriggio si prevede un ulteriore rinforzo del vento, quindi continueremo a lavorare intensamente per prevenire danni maggiori e intervenire rapidamente nelle zone più critiche”.

I vigili del fuoco hanno segnalato più di 70 interventi tra Siracusa, Augusta e Priolo, e la Protezione Civile sta collaborando attivamente con il comando provinciale per garantire una risposta tempestiva a qualsiasi emergenza, ma la situazione non ha causato gravi criticità.

L’assessore Imbrò ha ribadito l’importanza di limitare gli spostamenti per consentire agli operatori di intervenire con maggiore efficacia invitando la cittadinanza a mettersi in sicurezza e a ridurre al minimo gli spostamenti per consentire a operatori e i volontari di agire con tempestività: “grazie a tutti per il supporto e per il lavoro instancabile che stanno facendo”