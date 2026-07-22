Siracusa, Sp 58, Sp 104 e Sp 110. Scimonelli: “strade dimenticate, intervento immediato”

Politica · Strade provinciali

Le condizioni della SP 58, della SP 104 e della SP 110 sono ormai sotto gli occhi di tutti. Lungo queste arterie provinciali si accumulano rifiuti ai margini della carreggiata e la vegetazione è cresciuta fino a compromettere la visibilità in numerose intersezioni, dove l’erba, in alcuni punti, supera l’altezza di una persona, creando evidenti rischi per la sicurezza della circolazione.

“È lecito chiedersi se chi amministra il Libero Consorzio percorra quotidianamente queste strade e se non si sentano in dovere di raccogliere e rappresentare anche le più semplici esigenze dei territori, segnalando criticità come queste e sollecitando interventi tempestivi – sottolinea il consigliere comunale di Siracusa e capogruppo di Insieme, Ivan Scimonelli –. Mentre si presta attenzione a questioni di minima rilevanza, si continua a trascurare la manutenzione ordinaria di infrastrutture essenziali per i cittadini siracusani. Per questo chiediamo un intervento urgente di pulizia dei margini stradali, rimozione dei rifiuti e sfalcio della vegetazione lungo la SP 58, la SP 104 e la SP 110, restituendo sicurezza e decoro a tre importanti arterie provinciali. La manutenzione del territorio non è un dettaglio, ma uno dei compiti fondamentali di chi amministra”.