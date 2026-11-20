Cronaca · Squadra mobile

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Nel pomeriggio di ieri, agenti della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa hanno arrestato un uomo di 47 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga.

In specie, gli investigatori della Squadra Mobile aretusea, nell’ambito del quotidiano contrasto al consumo ed alla vendita di sostanze stupefacenti nelle piazze di spaccio cittadine, hanno controllato in strada il quarantasettenne, già conosciuto per aver commesso in passato reati inerenti agli stupefacenti, che alla guida di un monopattino era da poco dopo uscito dalla propria abitazione. La perquisizione personale, eseguita a carico dell’uomo, permetteva di rinvenire e sequestrare 14 dosi di cocaina pronte per essere cedute agli assuntori della zona.

Una successiva perquisizione, operata all’interno dello stabile ove l’uomo risiede, ha permesso di sequestrare ulteriori 36 dosi di cocaina nascoste all’interno del vano ascensore.

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Dopo le incombenze di legge, il quarantasettenne è stato posto ai domiciliari.