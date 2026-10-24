Siracusa, spaccio sui pattini a rotelle: arrestato un roller-skater spacciatore

Cronaca · polizia di stato

Gli investigatori della Squadra Mobile, nell’ambito della quotidiana attività di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l’attenzione degli investigatori è stata attirata da un roller-skaters che percorreva la via Cadorna e che, alla vista dei poliziotti, lasciava cadere un porta sigarette. I poliziotti recuperavano l’oggetto rinvenendo al suo interno 15 dosi di cocaina.

La successiva perquisizione, effettuata nell’abitazione dell’uomo, permetteva di rinvenire ulteriori 42 dosi di cocaina e 360 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. Ultimati gli adempimenti di rito, l’uomo è stato arrestato.