Siracusa, Spada (Pd): “Solidarietà alla famiglia Borderi, la politica è al fianco degli imprenditori onesti”

“Esprimo solidarietà alla famiglia Borderi per il vile atto subito nella scorsa notte, e condanno qualsiasi tentativo di intimidazione. Gli imprenditori onesti sappiano che le istituzioni sono al loro fianco”. A dichiararlo è Tiziano Spada, parlamentare regionale e sindaco di Solarino, dopo l’incendio doloso che, nella notte tra giovedì e venerdì, ha interessato un magazzino dell’azienda Borderi nel mercato di Ortigia.

“Conosco personalmente la famiglia Borderi e apprezzo da sempre la propensione al sacrificio e la costanza nelle innovazioni che hanno permesso loro di diventare un punto di riferimento per l’enogastronomia locale – continua Spada -. Oltre a Siracusa, la loro storia abbraccia anche la città di Floridia, in un percorso di valorizzazione dell’intera provincia e dei suoi prodotti migliori”.

L’on. Spada ha posto l’accento sulla questione sicurezza nella città di Siracusa: “Gli avvenimenti delle ultime settimane hanno alzato il livello di controllo da parte delle forze dell’ordine. La politica deve schierarsi al fianco degli imprenditori per difendere il territorio e cancellare logiche criminali che danneggiano la società e il mondo dell’impresa” conclude il deputato.