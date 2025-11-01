Siracusa, Spada (PD) su traversa Muragliamele: “sarà illuminata con fondi della Regione”

“Il tratto di Traversa Muragliamele sarà illuminato e le famiglie che vi abitano potranno finalmente avere una strada sicura. Dopo il mio impegno in Regione Sicilia per fare stanziare le somme, finalmente la Giunta di Siracusa ha deliberato”.

Tiziano Spada, parlamentare regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino, commenta così la delibera della Giunta del capoluogo che ha varato il progetto esecutivo relativo ai lavori per il nuovo impianto di illuminazione lungo il tratto stradale Traversa Muragliamele.

“La zona in oggetto ricade al confine del territorio siracusano con quello floridiano, ed è abitato tutto l’anno da famiglie che considerano Floridia come punto di riferimento dal punto di vista lavorativo e dei servizi – sottolinea Spada -. Dopo diverse segnalazioni, mi sono preso l’impegno di portare le istanze alla Regione per reperire le somme sufficienti a rendere il tratto stradale illuminato. Grazie allo stanziamento di 75 mila euro verrà installato un impianto di illuminazione con tecnologia fotovoltaica e led, fondamentale anche in ottica di risparmio energetico”.

L’onorevole Tiziano Spada aggiunge: “Da anni i residenti in Traversa Muragliamele aspettano un progetto di illuminazione, e finalmente questo obiettivo è stato raggiunto. Adesso bisognerà solamente attendere l’installazione dei corpi illuminanti per avere finalmente una strada ben illuminata e finalmente in sicurezza”.