Siracusa, spara al cugino ferendolo a una gamba: arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno arrestato e associato alla locale Casa Circondariale, un pregiudicato 38enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Siracusa.

L’uomo, con precedenti penali per reati in materia di armi e contro la persona e di polizia per associazione di tipo mafioso è stato condannato a 2 anni, 1 mese e 25 giorni di reclusione perché accusato di tentato omicidio porto abusivo di armi in luogo pubblico, favoreggiamento personale e danneggiamento: a maggio 2022, a Siracusa, aveva esploso dei colpi di pistola contro il proprio cugino, ferendolo ad una gamba.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.