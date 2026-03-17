Siracusa, spari in piazza a Cassibile: tre arresti

Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Siracusa su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di tre uomini gravemente indiziati per i reati di porto abusivo di armi da fuoco ed esplosioni di colpi di arma da fuoco in concorso all’interno di un centro abitato.

L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa di Siracusa e della Stazione di Cassibile, è scaturita da una sparatoria avvenuta la sera del 4 aprile 2025, in piazza delle Primule a Cassibile; nella circostanza, alcuni cittadini avevano segnalato ai Carabinieri che, intorno alle 18.30, erano stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco da un’autovettura in transito in direzione di due ragazzi a piedi.

Nel corso del sopralluogo i Carabinieri intervenuti avevano rinvenuto e sequestrato bossoli e proiettili inesplosi di diverso calibro, riconducibili all’utilizzo di più armi da fuoco. Le indagini, sviluppate attraverso l’analisi dei video estrapolati dai sistemi di videosorveglianza presenti, accertamenti tecnici e attività tecnica di intercettazione, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’episodio e di identificare i tre arrestati quali presunti responsabili.

Precisamente, dalle attività investigative è emerso che due degli indagati, a bordo di un’autovettura, avrebbero esploso alcuni colpi di pistola contro un terzo uomo che percorreva a piedi piazza delle Primule, in pieno centro abitato e in prossimità dei giardini pubblici. Quest’ultimo, essendo in possesso a sua volta di un’arma da fuoco, avrebbe cercato di rispondere al fuoco, non riuscendoci. Nel corso della sparatoria rimaneva coinvolto un giovane passante che riportava una lieve ferita tra il collo e la spalla.

Due degli arrestati, un 33enne (con precedenti penali in materia di armi e stupefacenti) e un 20enne (con precedenti penali per reati contro la persona e di polizia in materia di stupefacenti) sono stati collocati agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, al terzo, un 22enne (con precedenti penali in materia di stupefacenti e di polizia per reati contro la persona e in materia di armi) il provvedimento è stato notificato in carcere, dove lo stesso si trova già detenuto per altra causa.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.