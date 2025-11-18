Siracusa, sparò al vicino di casa dopo una lite: condannato a 8 anni

Il gup del Tribunale di Siracusa ha condannato a otto anni di reclusione Sebastiano Miniera, 57 anni, siracusano, ritenuto responsabile di tentato omicidio, lesioni personali, porto abusivo d’arma da fuoco e ricettazione. L’uomo era stato arrestato nel marzo scorso dopo aver sparato contro un vicino di casa, un 42enne, colpito da alcuni proiettili. Altri colpi erano stati esplosi contro i balconi di un condominio in via Luigi Cassia, nel quartiere Mazzarrona, nella zona nord della città.

Miniera, dipendente dell’ospedale Umberto I, ha scelto il rito abbreviato. Il pubblico ministero, al termine della requisitoria, aveva chiesto una condanna a otto anni di carcere: richiesta accolta integralmente dal giudice per l’udienza preliminare, Andrea Migneco. L’imputato è assistito dall’avvocato Junio Celesti.

Dalle indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Siracusa, è emerso che il 57enne avrebbe avuto forti contrasti con alcuni vicini, tra cui parenti della vittima, nei giorni precedenti ai fatti. Durante l’udienza di convalida, Miniera aveva dichiarato di essersi sentito minacciato, affermando che non aveva intenzione di uccidere il 42enne.