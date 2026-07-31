Siracusa, spazi sportivi alla Cittadella e al Palakradina: pubblicato l’avviso

Attualità · Scade il 18 agosto

Il Comune di Siracusa ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione degli spazi della Cittadella dello Sport e della palestra Akradina per la stagione sportiva 2026/2027. Società e associazioni sportive, enti di promozione e istituti scolastici potranno presentare domanda entro le 13 del 18 agosto, esclusivamente tramite Pec e utilizzando la modulistica predisposta dall’amministrazione.

L’avviso riguarda l’utilizzo della palestra Akradina, del pallone tensostatico, della piscina coperta, della piscina olimpionica, dei campi esterni di basket, del pattinodromo, del campo di calcetto, della palestra di arti marziali, della pineta e del solarium della Cittadella dello Sport.

Tra le novità introdotte dal nuovo disciplinare c’è una procedura più articolata per l’assegnazione degli spazi. Dopo l’istruttoria, il Settore Sport trasmetterà alle associazioni un prospetto di assegnazione provvisoria, che dovrà essere sottoscritto per accettazione. Le società potranno anche presentare osservazioni o chiedere modifiche prima dell’assegnazione definitiva, che sarà formalizzata con determinazione dirigenziale.

Potranno partecipare le associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente costituite, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni o agli enti di promozione riconosciuti dal Coni, senza fini di lucro e in regola con i pagamenti dovuti al Comune. Sono ammessi anche gli enti di promozione sportiva e gli istituti scolastici per le attività extrascolastiche.

In caso di richieste superiori alla disponibilità degli impianti, il Comune applicherà una serie di criteri di priorità. La precedenza sarà riconosciuta alle società con sede legale o operativa a Siracusa, alle squadre impegnate nei campionati di livello più elevato e alle associazioni che svolgono attività paralimpica. Per gli spazi residui verrà invece stilata una graduatoria basata sul numero di squadre, sul numero di tesserati e sull’eventuale attività rivolta alla terza età, con un punteggio massimo di 30 punti.

Le concessioni avranno validità dal 1° settembre 2026 al 31 maggio 2027. Le associazioni dovranno corrispondere il canone mensile previsto dalle tariffe comunali, mentre l’utilizzo degli spazi sarà gratuito per le attività esclusivamente dedicate allo sport paralimpico o a persone con disabilità. È inoltre prevista una riduzione del 20% della tariffa per le associazioni che svolgono attività rivolte esclusivamente alla terza età. Le società che disputano campionati dovranno versare una cauzione di 400 euro a garanzia di eventuali danni agli impianti.

L’avviso disciplina anche i casi di revoca delle concessioni, le norme di utilizzo degli impianti e le modalità di richiesta delle segreterie a servizio delle società sportive, assegnate sulla base degli stessi criteri previsti per gli spazi di allenamento.