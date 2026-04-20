Siracusa, spazzatrice in fiamme alla Borgata. Cavallaro: “Risam chiarisca”

In fiamme, questa mattina, una spazzatrice nel quartiere Borgata.

“Un episodio grave, che impone chiarezza immediata”, così Paolo Cavallaro, consigliere comunale Fratelli d’Italia

“Non è il momento di trarre conclusioni affrettate, ma è oggettivamente insolito che un mezzo vada a fuoco; se accade nell’ambito del servizio pubblico più rilevante della città, è doveroso innalzare il livello di trasparenza e di verifica a tutti i livelli. La società Risam è chiamata a fornire chiarimenti pubblici sulle cause dell’evento. – dice Cavallaro – Già nelle scorse settimane avevo attivato la III Commissione consiliare, nell’ambito delle sue funzioni di controllo, chiedendo l’acquisizione della documentazione relativa ai mezzi utilizzati nel servizio di igiene urbana – stato di utilizzo, manutenzioni e provenienza – e nella giornata odierna ho provveduto a sollecitarne la trasmissione”.

“Attendiamo ora la documentazione richiesta. – continua – All’esito, solleciterò nuovamente la III Commissione per lo studio degli atti e per le ulteriori determinazioni, ivi compresa l’eventuale reiterazione della richiesta di sopralluogo, da svolgersi con modalità concordate e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Non si tratta di polemica, ma di trasparenza. Non si tratta di dinamiche politiche, ma del diritto dei consiglieri e dei cittadini a sapere in quali condizioni viene svolto un servizio pubblico essenziale. Ritengo che anche il sindaco e le organizzazioni sindacali debbano pretendere chiarezza su quanto accaduto, ciascuno per il proprio ruolo e le proprie competenze, anche a tutela dei lavoratori impegnati nel servizio. Su un servizio delicato come quello dei rifiuti non possono esserci zone d’ombra.

Servono risposte, chiarezza e responsabilità.”