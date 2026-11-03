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Siracusa, “Spazzatura e anche piccioni all’ingresso della scuola”
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«Oltre la spazzatura anche i piccioni all'ingresso della scuola Lombardo-Radice. Oltre a raccogliere la spazzatura sarebbe necessario una telecamera per perseguire gli incivili»un lettore, via WhatsApp
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